Reacția IGPR la acuzațiile sindicaliștilor legate de riscul de infectare a polițiștilor IGPR a reacționat, astazi, la acuzațiile sindicaliștilor de la Europol ca ”intr-un heirupism de partid, ii expune intenționat pe polițiști riscului de a se infecta cu noul coronavirus”. ”Intrucat au aparut noi modificari legislative, care vizeaza domeniul nostru de competența, conform atribuțiilor, polițiștii sunt obligați sa informeze cetațenii cu privire la aceste modificari ( in […] Articolul Reacția IGPR la acuzațiile sindicaliștilor legate de riscul de infectare a polițiștilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 41 de ani din judetul Botosani, care fusese data disparuta, a fost gasita de politisti pe un camp din localitate, avand mainile legate la spate si urme de violenta. Ea le-a povestit oamenilor legii ca a fost batuta si violata de un barbat.

- La data de 18.06.2020, in jurul orei 19.46, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat, in varsta de 30 de ani, din mun. Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Popești, cu viteza de 130 km/h. Intrucat nu a oprit la semnalul polițiștilor, acesta a fost urmarit și oprit pe…

- Miercuri, 17 iunie, politistii din Seini, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare, au observat un autoturism care circula pe strada Valea Rodinii, din localitatea Sabișa, care nu avea montata placuța cu numarul de inmatriculare in partea din spate. Politistii au procedat la oprirea regulamentara…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a respins, marti, acuzatiile de nepotism care i se aduc, mentionand ca acestea sunt atacuri politice sau de alta natura si ca indica faptul ca el si Guvernul si-au facut bine treaba in perioada pandemiei. "Este un moment pe care il gestionez, in care atacurile politice…

- Clubul Dynamo Dresda a anuntat, sambata, ca la testele facute in urma cu o zi s-au descoperit doua noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit news.ro.Au fost testati fotbalistii, staful tehnic si cel administrativ. Jucatorii infectati sunt asimptomatici. Ministerul de Interne:…

- Dragoș Patraru vorbește despre sindicatele de poliție și abuzurile pe care le fac unii polițiști, facand referire la cazul din Bolintin Vale, cand șeful Poliției a lovit un barbat de etnie roma, incatușat. „Ma uitam la modul in care pune spre exemplu problema Sindicatul polițiștilor Europol. Te cutremuri.…

- In cursul acestei seri la Hunedoara a avut loc un scandal monstru intre cetațeni și polițiști. Totul a degenerat in momentul in care polițiștii au vrut sa ridice o serie de persoane care faceau scandal, iar oamenii au inceput sa arunce cu pietre in forțele de ordine. Dupa ce s-au calmat spiritele, polițiștii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, da asigurari ca datele prezentate public de autoritatile romane privind situatia imbolnavirilor si deceselor cauzate de Covid-19 sunt cele reale si cere populatiei sa respecte in continuare masurile de distantare sociala, spunand ca spera ca la jumatatea…