Stiri pe aceeasi tema

- Fostul principe Nicolae Nicolae a declarat ca nu a fost confirmata participarea reprezentanților Casei Regale a Romaniei la nunta sa, insa inca mai este timp. Cat despre luna de miere, nepotul Regelui Mihai a spus ca e posibil ca sa plece anul viitor in America de Sud. Pregatirile pentru nunta fostului…

- Fostul principe Nicolae a declarat, referitor la faptul ca participarea Casei Regale la nunta sa nu a fost confirmata, ca inca mai este timp. Intrebat despre luna de miere, nepotului Regelui Mihai spune ca este posibil sa mearga, anul viitor, in America de Sud.

- Casa Regala nu va participa la nunta fostului principe Nicolae, susțin surse apropiate nepotului Regelui Mihai citate de Mediafax. Invitația trimisa a fost inapoiata nedeschisa. Surse apropiate fostului principe Nicolae au declarat ca invitația pe care Nicolae și Alina Blinder ...

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatoreste cu Alina Binder in 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Cei doi vor pleca de la biserica in caleasca, asa cum s-a intamplat in urma cu zeci de ani, la nunta principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand. Toate…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatorește cu Alina Binder in 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Cei doi vor pleca de la biserica in caleașca, așa cum s-a intamplat in urma cu zeci de ani, la nunta principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand,…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatoreste cu Alina Binder pe 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Potrivit unor surse, niciun membru al Casei Regale nu va participa la nunta. Fostul principe Nicolae a anuntat, insa, ca sora acestuia, Elisabeta Karina,…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatorește cu Alina Binder in 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Potrivit unor surse citate de Antena 3, niciun membru al Casei Regale nu va participa la nunta fostului principe Nicolae. Informația a fost confirmata…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatoreste cu Alina Binder in 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Cei doi vor pleca de la biserica in caleasca, asa cum s-a intamplat in urma cu zeci de ani, la nunta principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand.