- Dupa ce s-a afișat intr-o rochie alba fermecatoare pe rețelele de socializare, acum Andreea Marin a oferit declarații exclusive la Antena Stars despre presupusa nunta. Ei bine, nu e vorba despre niciun astfel de eveniment, ci despre un proiect pe care vedeta il pregatește.

- Andreea Marin, iubitul ei, Adrian Brancoveanu, și fiica vedetei s-au bucurat de o vacanța in Capri, pe Costiera Amalfitana. Violeta, in varsta de 13 ani, s-a facut remarcata imediat in imaginile facute publice de mama ei celebra pe rețelele de socializare. Andreea Marin și iubitul, care au fost surprinși…

- Andreea Marin și iubitul ei, consulul Adrian Brancoveanu, formeaza un cuplu de cațiva ani și iși petrec impreuna zilele de vacanța. Recent, Andreea Marin a postat pe Instagram și pe Facebook cateva fotografii din Italia, in care apar iubitul ei și fiica, Ana Violeta Banica, pe care o are din casnicia…

- Andreea Marin a fost comparata de-a lungul anilor, in repetate randuri, cu Lavinia Parva, actuala soție a lui Ștefan Banica Jr. S-a spus ca cele doua seamana mult din punct de vedere fizic. Vedeta a avut acum o prima reacție despre acest subiect. In cadrul emisiunii „La Maruța”, fiica Danielei Gyorfi…

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) s-au impacat in iunie 2021, la trei luni de la semnarea actelor de divorț. Perechea are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Oana și Marius formeaza un cuplu din anul 2013. Recent, Marius a dezvaluit cum o alinta pe vedeta in privat. Oana…

- Aida Parascan (39 de ani), caștigatoarea celui de-al doilea sezon Masterchef, a pierdut a patra sarcina in luna a cincea. Aida mai este mama a trei copii, Gianina (20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani). Aida Parascan, parasita de tatal copilului pe care l-a pierdut „Acum ma simt obosita, iau…

- De aproximativ patru ani, Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Adrian Brancoveanu, fost consul al Romaniei in Libia și actual angajat al Ministerului Afacerilor Externe. Iubitul Andreei Marin este baiat de casa Recent, paparazzi Impact.ro l-au surprins pe Adrian Brancoveanu intr-o…