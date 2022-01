Stiri pe aceeasi tema

- Nick Radoi și Madalina Apostol s-au impacat, insa fosta iubita a milionarului face dezvaluiri incredibile. Alina Radi susține ca acesta o cauta, chiar daca se iubește cu actuala partenera.

- Relația dintre Madalina Apostol și Nick Radoi atarna de un fir de ața in urma cu doar cateva saptamani, insa acum situația s-a schimbat radical! Nu doar ca s-au impacat, ci iși și arata arata dragostea in fața tuturor. Iata ce declarație de dragoste i-a facut romanca milionarului, chiar in direct la…

- Nu a trecut mult de cand spunea ca relația ei cu Nick Radoi este un capitol incheiat, dar se pare ca magia sarbatorilor a facut-o pe Madalina Apostol sa se razgandeasca. Romanca și milionarul s-au impacat, iar Revelionul l-au petrecut impreuna, in Mexic.

- Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, a intervenit la TV in aceasta seara și a susținut ca sambata seara i-a cerut antrenorului Edi Iordanescu (43) sa ramana la club. Fara succes, pentru ca desparțirea dintre cele doua parți a fost oficializata astazi. Gigi Becali a oferit explicații suplimentare…

- Astazi are loc o nunta mare in showbiz. Gheorghe Gheorghiu se casatorește la varsta de 67 de ani cu aleasa inimii sale, Gabriela Bancescu. Evenimentul are loc in America, acolo unde așteptați o mulțime de invitați.

- Dani Oțil, de cand este tata, principala sa ocupație este sa ia lecții de la alți parinți sau sa impartașeasca cu toata lumea trairile și planurile sale de viitor. Matinalul a recunoscut motivul pentru care și-a marit familia. Declarațiile prezentatorului sunt pe cat de neașteptate, pe atat de amuzante.

- Madalina Apostol și Nick Radoi, barbatul alaturi de care a petrecut numeroși ani, sunt in plin scandal in aceste momente. Ei bine, deoarece intotdeauna a intervenit in relația lor, Alina Radi nu s-a putut abține nici de aceasta data. Dupa ce aceasta a adus numeroase replici in cearta celor doi, fosta…