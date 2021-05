Stiri pe aceeasi tema

- In baza Contractului de finantare nr. 19942/26.05.2021 semnat de Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Atilla, si de primarul Mircia Gutau, Primaria Municipiului Ramnicu Valcea primeste 4.112.333,59 lei pentru co-finantarea lucrarilor de anvelopare termica a opt blocuri…

- Luni, 10 mai, la nivelul municipiului se va relua programul ”Lucrari de intretinere si reparatii curente la infrastructura rutiera”, prima strada vizata in editia din acest an fiind Calea lui Traian – segmentul din nordul municipiului cuprins intre pasajul suprateran cu strada Barajului si sensul giratoriu…

- Luni, 10 mai, se reia programul de reparatii la arterele de circulatie din Ramnic cu lucrari pe Calea lui Traian Nord. Lucrarile incep cu segmentul din nordul municipiului cuprins intre pasajul suprateran cu strada Barajului si sensul giratoriu de la intersectia cu str. Republicii. Lucrarile sunt estimate…

- USR PLUS a depus un proiect de lege care ar urma sa ofere gratuitate pentru studenți in bibliotecile central universitare. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii Educației Naționale a fost depusa de deputatul USR PLUS Filip Havarneanu Se propune eliminarea taxelor pe care studenții sunt obligați…

- 1 total views S-a stins un patriot local. Asa cred ca ar putea fi definit cel mai bine Ilie Bajan, cel care a avut, in urma cu aproape trei decenii, visul de a pune bazele unei afaceri in domeniul atat de sensibil al sanatatii si pe care, cu multa stradanie, a dus-o pana la nivelul de competitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat inaltul patronaj programului Anul Centenar 2021 al Teatrului "Mihai Eminescu" din Chisinau. "Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului si la implinirea a 100 de ani de la infiintarea Teatrului "Mihai Eminescu" din Chisinau, presedintele Romaniei, Klaus…

- Primul cabinet de consiliere si logopedie pentru prescolarii din Targu Jiu va functiona incepand din toamna in cadrul Gradinitei “Mihai Eminescu”. Parintii si copiii cu probleme vor putea beneficia gratuit de serviciile cabinetului. Investitia se rid...

- Deși a trecut prin 50 de ani de comunism și 30 de ani de incompetența in administrație, care au provocat distrugeri ireparabile ale proprietaților din București, orașul a reușit, totuși, sa pastreze o parte dintre comorile de urbanism construite inainte de cele doua razboaie mondiale, uneori inainte…