Răzvan Prișcă: Știrile false cu PNL au fost inventate de colegii din partid Razvan Prișca susține ca știrile false, aparute in presa, referitoare la PNL, au fost inventate de unii membri ai partidului. ''E greu de crezut ca nu s-a scris ceva despre Consiliul Național. La cata avalanșa, știri pe surse am vazut in ultimele luni, unele inventate, altele cu iz de adevar, ai impresia ca noi suntem partid de guvernare. Așa ceva mai rar ca unui partid de opoziție sa i se puna in carca atatea știri false și atatea știri pe surse. O parte din știrile false și inventate au venit dinspre unii colegi de ai noștri, unii nemulțumiți de alți colegi de ai noștri. Daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

