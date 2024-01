Stiri pe aceeasi tema

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a pierdut derby-ul Salonicului, 1-2 cu Aris, și a coborat pe 2 in campionatul Greciei. PAOK a avut parte de o deplasare complicata in etapa 17 a campionatului elen. Formația pregatita de Razvan Lucescu a inceput runda ca lider, insa a fost depașita de Panathinaikos…

- Celebrul antrenor turc Fatih Terim va pregati echipa de fotbal Panathinaikos Atena, a anuntat clubul elen, marti seara, citat de agentiile internationale de presa.''Cel mai bun antrenor turc va prelua echipa imediat'', a precizat gruparea ateniana, aflata pe locul secund in Superliga elena, dupa…

- Antrenorul turc Fatih Terim a preluat conducerea tehnica a echipei grecesti Panathinaikos Atena, a anuntat gruparea alb-verde marti, pe site-ul oficial.Fatih Terim (70 de ani) este omul care trebuie sa readuca titlul la Panathinaikos dupa treisprezece sezoane fara stralucire. „Cel mai bun antrenor…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Asteras Tripolis, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului Greciei.Invingatorii au marcat prin Murg ’34, ’69 si Despodov ’59, ’90, conform News.ro. Pentru Asteras a inscris Zukanovic,…

- Razvan Lucescu (54 de ani), tehnicianul lui PAOK, a suferit mult aseara pe marginea terenului și a admis ca echipa n-a facut jocul pe care il pregatise: „Adversarul a prins o zi buna, iar noi una proasta. E cel mai ușor sa comentez dupa un asemenea meci”. Razvan Lucescu a cazut de pe podiumul clasamentului…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (54 de ani), disputa in aceste momente derby-ul cu AEK Atena, in etapa 9 a campionatului Greciei. Duelul a inceput la ora 19:34 și este live pe GSP.ro. Inaintea meciului, PAOK ocupa locul 3 in Grecia, AEK a patra poziție, cu 17 puncte in dreptul ambelor…

- Derby-ul Greciei dintre Olympiacos și Panathinaikos a fost suspendat in minutul 50 din cauza unei petarde care a explodat in dreptul jucatorilor de rezerva ai echipei oaspete. Evenimentul s-a intamplat imediat dupa ce Olympiacos a marcat golul egalizator, dupa ce Panathinaikos preluase conducerea in…

- Derby-ul Greciei, Olympiakos - Panathinaikos, a fost intrerupt in minutul 50, imediat dupa golul egalizator al gazdelor. Juankar, una dintre rezervele „verzilor”, a fost lovit de o petarda. Arbitrul a trimis echipele la vestiare. O decizie finala este așteptata din moment in moment. Olympiakos, liderul…