Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, e aproape de grupele Ligii Campionilor. Mai are un singur obstacol, returul cu portughezii de la Benfica Lisabona. In tur, partida s-a terminat indecis, scor 1-1. PAOK Salonic - Benfica Lisabona, returul play-off-ului Ligii Campionilor, e miercuri, de la…

- Liga Campionilor la fotbal, play-off, retur. Dinamo Kiev – Ajax Amsterdam se joaca marți. Programul meciurilor. Marți, 28 august Ora 22.00 Dinamo Kiev – Ajax Amsterdam (in tur, 1-3) AEK Atena – Mol Vidi FC (in tur, 2-1) Dinamo Zagreb – Young Boys Berna (in tur, 1-1) Miercuri, 29 august Ora 22:00 PSV…

- Clubul PAOK Salonic a anuntat ca au ajuns la un consens cu Razvan Lucescu, iar antrenorul roman si-a prelungit cu inca un an contractul, noul acord fiind valabil pana la 30 iunie 2020. Dupa 1-1 in deplasare cu Benfica Lisabona, echipa elena este favorita la calificarea in premiera in grupele Ligii Campionilor…

- Liga Campionilor la fotbal, play-off. Se joaca Benfica Lisabona - PAOK Salonic. Meciul conteaza pentru manșa-tur. Trupa greceasca este pregatita de antrenorul român Razvan Lucescu. 21 August 22:00 BATE Borisov – PSV Eindhoven 2-3 Benfica Lisabona – PAOK…

- Dupa ce au achizitionat drepturile pentru grupele competitiei, reprezentantii posturilor TV au pus mana si pe cele sase partide din playoff: BATE Borisov - PSV, Benfica - PAOK Salonic si Steaua Rosie Belgrad - FC Salzburg, Ajax - Dinamo Kiev, MOL Vidi - AEK Atena si Young Boys Berna - Dinamo Zagreb.…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, marti seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Spartak Moscova, si s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, informeaza news.ro.In tur, PAOK s-a impus, scor 3-2. PAOK va juca in play-off-ul LC cu Benfica Lisabona sau…

- Echipa greaca de fotbal PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formatia rusa Spartak Moscova, intr-o partida din cadrul primei manse a turului III preliminar al Ligii Campionilor, disputata miercuri seara. Oaspetii au condus cu 2-0,…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia FC Basel, si s-a calificat turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Elvetienii ar putea juca in turul 3 preliminar al Ligii Europa cu FC Viitorul, potrivit news.ro.