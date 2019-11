Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu poate fi azi caștigatorul Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal. Finala se joaca la Saitama (Japonia). Urawa Red Diamonds - Al-Hilal, 0-1 in tur, se joaca azi de la ora Romaniei 12:00. Nu va fi televizat in Romania, dar veți putea urmari detalii in timp real pe GSP. ...

- Acesta va fi ajutat de asistentii Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe. In camera VAR voi fi spaniolul Juan Martinez Munuera și francezul Benoit Millot. Pe langa arbitrii romani, in Qatar vor mai fi doar patru brigazi din Algeria, SUA, Chile și Qatar. Campionatul Mondial al Cluburilor se…

- Al Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a caștigat manșa tur a finalei Ligii Campionilor Asiei, impotriva niponilor de la Urawa. Meciul s-a jucat in Arabia Saudita și s-a terminat cu scorul de 1-0.Al Hilal a fost echipa mai prezenta in joc și și-a impus ritmul inca din primele minute,…

- Al Hilal, echipa saudita antrenata de Razvan Lucescu, a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia japoneza Urawa Red Diamonds, în prima mansa a finalei Ligii Campionilor Asiei.Peruanul Andre Carillo a marcat în minutul 60.Returul va avea loc…

- Meciul tur a avut loc la 1 octombrie, la Doha. Marti, pentru Al Hlal au marcat Al Dawsari "13 si Gomis "25. Pentru Al Sadd au inscris Akram "17, Nam "19, Al Haydos "20 si Khoukhi "90+3. In finala, Al Hilal va intalni castigatoarea semifinalei Urawa Red Diamonds (Japonia) – Guangzhou Evergrande (China).…

- Formatia dausita Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat, marti, in finala Ligii Campionilor Asiei, trecand in semifinale de echipa Al Sadd din Qatar, scor 4-1 in tur si 2-4 in retur potrivit news.roMeciul tur a avut loc la 1 octombrie, la Doha. Marti, pentru Al Hlal au…

- In timp ce echipele romanesti aduna esec dupa esec in cupele europene, Razvan Lucescu scrie istorie in Liga Campionilor Asiei. La doar 3 luni de cand a devenit antrenorul de la Al Hilal, tehnicianul care le daruia grecilor de la PAOK un titlu istoric in urma cu cateva luni a facut un pas urias spre…

- Al Hilal, echipa pregatita de antrenorul Razvan Lucescu, a inregistrat a treia victorie consecutiva in toate competițiile. Pe teren propriu, in prima liga din Arabia Saudita, baieții tehnicianului roman au caștigat cu 2-1 meciul in fața celor de la Al Taawon, anunța MEDIAFAX.Citește și: Andrei…