- ȘANSA… Un barbat de 53 de ani, cu grave probleme cardiace, care era cat pe ce sa se prapadeasca, a fost stabilizat in propria locuința din localitatea Vetrișoaia, grație sistemului de telemedicina, folosit de asistenta medicala care a ajuns la pacient, cu o ambulanța SAJ de tip B2. Asistenta a reacționat…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere o persoana care a aruncat deseuri provenite din gospodarie pe domeniul public. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda de 10.000 lei. Sistemul de supraveghere al municipiului…

- In dimineața zilei de 10 august, polițiștii locali din cadrul Biroului Intervenție la Evenimente și Ordine Publica – Poliția Locala Pitești au depistat doua persoane din Ștefanești – Zavoi ce colectau deșeuri reciclabile, respectiv PET-uri, de la platforma de gunoi situata in imediata apropiere a blocului…

- Imaginile de pe camerele de supraveghere au fost o componenta esențiala a anchetei crimei de la Mangalia. Polițiștii și procurorii au urmarit zecile de camere de supraveghere din oraș pentru a indentifica autoarea faptei și traseul pe care l-a urmat pana la abandonarea cadavrului

- Incepand din 2024, persoanele care vor calatori in țarile membre ale Uniunii Europene vor trebui sa aplice pentru o viza de calatorie, conform noilor reguli ce vor intra in vigoare la inceputul anului. Ca urmare a noilor norme privind autorizațiile de calatorie anunțate de UE in cadrul Sistemului european…

- Deși in ultimii ani autoritațile fac eforturi pentru gestionarea situației cainilor fara stapan, aceasta pare munca in van in fața celor care nici nu cunosc legislația in vigoare și nici nu sunt in stare sa-și asume responsabilitatea fața de nevoile unui animal. Principala cauza care determina direct…