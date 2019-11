Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți copii au ajuns la spital dupa ce microbuzul școlar in care se aflau a fost implicat intr-un accident pe o șosea din Arad. Șoferul unei mașini de teren a facut o manevra fara sa se asigure și a izbit microbuzul. Mai multe echipe de intervenție, dar și un psiholog s-au mobilizat pentru a le…

- In timp ce numarul copiilor in judetul Maramures continua sa scada, iar scolile sunt comasate, unele institutii din catune au prea multi copii. Este vorba de acele zone unde predomina populatia de rromi. Una dintre acestea se afla in Tara Lapusului. Numarul copiilor nascuti anual in catunul Ponorata,…

- Școala gimnaziala nr. 6 din Constanța este una dintre unitațile de invațamant care fac parte din programul educațional ”A doua șansa”. In clase, in banci, stau elevi de 10-12 ani, dar și trecuți de 40 de ani. Cot la cot, invața sa scrie, sa citeasca, ori sa recupereze materia. A doua șansa la educație…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 8 si 10 ani au reusit sa distruga o scoala intreaga din Clejani (Giurgiu), in numai trei ore, enervati de o jucarie care canta.Copiii s-au oprit doar in momentul in care au obosit, fiind gasiti in timp ce faceau dus.

- Premierul Dancila, la deschiderea anului școlar intr-o comuna din Hunedoara Școala la început de an. Foto: Arhiva. Premierul Viorica Dancila a fost astazi la deschiderea noului an scolar la o unitate de învatamânt din mediul rural. Este vorba despre scoala generala din comuna…

- HeidelbergCement ajuta la facilitarea accesului la servicii medicale pentru peste 6.000 de copiii din Pucioasa, Fieni și comunele arondate Post-ul HeidelbergCement ajuta la facilitarea accesului la servicii medicale pentru peste 6.000 de copiii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La varsta de 12 ani, cand prietenii lui se gandesc la joaca, un baiat din Argentina este cu gandul la cu totul altceva – cum sa ajute copii sarmani sa aiba acces la educație. A inființat o școala gratuita in curtea bunicii lui, unde ajunge dupa ce parcurge un drum de 20 de minute cu bicicleta, indiferent…