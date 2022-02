Ieri dimineata, polițiștii structurilor de investigații criminale, ordine publica și rutiera din cadrul Poliției Ploiești au desfasurat ample razii in municipiu si in alte doua localitați prahovene. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, in contextul actiunilor, polițiștii ploiesteni urmau sa puna in executare noua mandate de percheziție domiciliara, „pentru documentarea activitații infracționale a mai multor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de furt din societați comerciale și din auto și viol”. Raziile au beneficiat si de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru…