Polițiștii din Baile Govora au acționat pe DN 67, in scopul prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere soldate cu victime, in special nerespectarea regimului legal de viteza și conducerea autovehiculelor sub influența bauturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise. Polițiștii au controlat 65 de autovehicule și au fost legitimate 68 de persoane, iar in urma neregulilor descoperite polițiștii au aplicat 51 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare de peste 24.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 4 permise de conducere, 1 pentru alcool, iar 3 pentru…