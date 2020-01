Stiri pe aceeasi tema

- Intre 17 și 19 ianuarie, polițiștii rutieri suceveni au constatat 12 infracțiuni și au aplicat 182 de amenzi, in cuantum de peste 93.000 de lei, intr-o acțiune pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului. Totodata, polițiștii au reținut 22 de permise de conducere, dintre care 3 pentru…

- Un numar de 49 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 26.000 de lei, au fost date, vineri seara, de politistii Brigazii Rutiere, in urma unor controale la autovehiculele de transport persoane mai mari de 8+1 locuri. Printre abaterile constatate se numara defectiuni tehnice si nerespectarea…

- Polițiștii din Blaj au organizat o actiune in municipiul Blaj si pe raza localitatilor rurale arondate. In doua zile au fost legitimate 326 de persoane, controlate 283 de autovehicule, aplicate 215 amenzi și constatate, in flagrant, 11 infracțiuni. In zilele de 8 și 9 ianuarie 2020, Politia Municipiului…

- In zilele de 8 și 9 ianuarie 2020, Politia Municipiului Blaj a organizat, pe raza municipiului și a localitaților rurale arondate, o actiune care a avut ca scop prevenirea faptelor de natura penala și contravenționala și creșterea siguranței cetațenilor. La acțiune, alaturi de polițiștii din Blaj au…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Din 16 autovehicule controlate, la 3 au fost gasite defecțiuni tehnice. La data de 11 decembrie 2019, politisti din cadrul Politiei…

- In perioada 3-9 decembrie, polițiștii suceveni au aplicat 68 de amenzi, in cuantum de aproximativ 58.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. De asemenea, a fost confiscata cantitatea de 215 de metri cubi de lemn, in valoare de peste 103.000 de lei. Saptamina trecuta,…

- Polițiștii din Cugir au organizat o actiune cu efective marite, in oraș. Au fost legitimate peste 150 de persoane, controlate zeci de autovehicule și au identificate 5 persoane banuite de savarșirea de fapte penale. Potrivit IPJ Alba, joi, Poliția Orașului Cugir a organizat o actiune cu efective marite,…

- Traumele accidentelor de circulatie sunt ireparabile! Pentru ca viteza excesiva este una dintre cauzele principale ale producerii accidentelor grave de circulatie, politistii rutieri au continuat actiunile pentru depistarea celor care apasa prea tare pedala de acceleratie. Marti, 12 noiembrie, politistii…