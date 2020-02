Stiri pe aceeasi tema

- Peste 260 de politisti si jandarmi fac, duminica, o razie in Targul Vitan, fiind verificate atat firmele care activeaza acolo, cat si masinile scoase la vanzare si provenienta componentelor auto comercializate.

- Peste 260 de reprezentanti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sprijiniti de jandarmi, desfasoara, duminica dimineata, o ampla actiune de verificare in Targul Vitan in randul comerciantilor de autoturisme.Potrivit DGPMB, se urmareste legalitatea functionarii…

- Peste 330 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu DIICOT, au actionat, in perioada 16-29 ianuarie 2020, pentru documentarea activitatii infractionale a 105 persoane, dintre care 36 au fost retinute sau arestate.In cadrul activitatilor operative pentru destructurarea…

- Acțiunea a fost desfașurata pe drumurile principale a Clujului, aici au fost vizați șoferii care nu acorda prioritate pietonilor dar și pietonii care traversau strada neregulamentar. Așadar, în urma încalcarilor sesizate, poliția a aplicat 94 de sancțiuni contravenționale dintre…

- Jandarmii de la I.J.J. Prahova au organizat o noua actiune de control in Oborul ploiestean. Scopul actiunii a fost acela de combatere a comerțului neautorizat cu marfa contrafacuta. Cu acest prilej au fost depistate doua persoane, de 31 respectiv si 32 de ani, ce ofereau spre vanzare 21…

- Polițiștii rutieri au ridicat, in weekend, 571 de permise de conducere și au retras 135 de certificate de inmatriculare, fiind constatate 117 infracțiuni la regimul rutier, anunța Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), intr-un comunicat de presa transmis MEDIAFAX.Polițiștii au organizat,…

- Peste 100 de amenzi in valoare de 56.000 de lei au fost aplicare, in timpul nopții de vineri spre sambata, in timpul unei razii a Brigazii Rutiere in Capitala. Polițiștii au intocmit și doua dosare penale unor șoferi care se aflau beți la volan, potrivit Mediafax.Potrivit Brigazii Rutiere,…

- In noaptea de 30 noiembrie Poliția municipiului C-lung Moldovenesc a organizat o acțiune punctuala pe raza de competența pe linia prevenirii faptelor de tulburare a ordinii și liniștii publice in zona barurilor, cluburilor și discotecilor din localitate, precum si a incalcarii normelor rutiere. In cadrul…