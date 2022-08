„Razie” a poliţiei printre ­părinţi, bunici şi copii, la ­sectorul de rechizite al unui centru comercial din Ploieşti Politistii de prevenire și cei de siguranța școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au „asaltat” cu informații preventive copiii, parinții și bunicii care se pregateau pentru deschiderea noului an școlar, oamenii legii fiind „surprinși” zilele trecute la raionul de rechizite dintr-un centru comercial din municipiul Ploiești. In acest context, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al politiei prahovene, „parinții și bunicii care se aflau de mana cu cei mici au fost informați cu privire la potențialele pericole la care sunt expuși copiii, primind recomandari… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

