Dorința absoluta a fostului primar ar putea deveni, in sfarșit, realitate, chiar daca vine dupa ce steaua sa administrativa a apus, cel puțin deocamdata. Inspectoratul Regional in Construcții Vest (ISC Vest) ar urma sa fie desființat! Anunțul a fost facut de fostul protejat al lui Nicolae Robu, Catalin Iapa, care anunța ca structura regionala care ... The post “Razbunarea” tardiva a lui Robu, Inspectoratul de Stat in Construcții Vest, aproape de desființare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .