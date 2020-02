Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi care au obținut premii la olimpiade naționale și internaționale, dar și profesorii lor indrumatori, au fost premiați joi, in cadru festiv, de catre municipalitatea suceveana.Evenimentul a avut loc inaintea ultimei ședințe de Consiliu Local de anul acesta, sala dovedindu-se ...

- Pentru a doua oara in acest an, Consiliul Județean Sibiu a premiat elevii și profesorii din invațamantul preuniversitar din județul Sibiu care au obținut rezultate deosebite la concursurile, olimpiadele și competițiile școlare de la nivel național și internațional in anul 2019, in cadrul unei eveniment…

- Unprofesor din Suceava a fost lovit de un parinte nervos chiar infața elevilor, in sala de clasa. Nici cadrul didactic nu s-a lasatmai prejos și a ripostat, iar bataia dintre cei doi a fost opritade un alt profesor. Agresiunea este acum cercetata atat depolițiști, cat și de reprezentanții inspectoratului…

- Fiul unui cunoscut afacerist ieșean din domeniul imobiliarelor este implicat intr-un dosar de trafic de droguri. Alexandru Ionuț Marunțelu, fiul șacalului imobiliar Marian Marunțelu, apare in dosarul in care sunt implicate numeroase persoanaje pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de…

- In contextul rezultatelor slabe obtinute de Romania la Programul pentru Evaluarea Internationala a Elevilor, celebrul test PISA, un profesor de matematica, in prezent pensionar, arata cat de mult a scazut calitatea invatamatului romanesc in ultimii 30 de ani.

- La Sanmihaiu Roman, comuna de langa Timișoara, se va monta un sistem de supraveghere video a intregii localitați. Primarul a declarat ca a fost obligat sa demareze acest proiect, din cauza faptului ca investițiile facute de primarie au fost „sistematic vandalizate și in parte distruse”.

- Primul liceu din Romania care va fi dotat cu sauna pentru elevi este la Sinaia, in judetul Prahova. Autoritatile locale au reusit sa obtina finantare europeana de cinci milioane de euro, fonduri destinate exclusiv unui proiect unic la nivel national, care va transforma Colegiul „Mihail Cantacuzino“…

- Casa Municipala de Cultura din Radauti a gazduit, in urma cu cateva zile, Balul Bobocilor de la Colegiul ,,Andronic Motrescu" (CAM) din municipiu, spectacol care a avut ca tema celebrul serial spaniol ,,Casa de Papel", reinterpretat in viziunea organizatorilor ca și ,,Casa de ...