Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a anuntat joi planul de a atrage 2 miliarde de dolari printr-o oferta de actiuni, pentru a profita de cresterea astronomica a pretului titlurilor in ultimele cateva luni, renuntand la politica de a evita vanzarea de actiuni noi, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania va oferi spre…

- Un judecator american a acceptat joi o solicitare facuta de Amazon.com pentru blocarea temporara a contractului de pana la 10 miliarde de dolari atribuit de Pentagon grupului Microsoft pentru servicii de cloud computing, transmite Reuters, conform news.ro.Amazon a depus cererea in luna noiembrie…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a stabilit un pret record pentru o proprietate in Los Angeles, odata cu achizitia uneia in Beverly Hills, in valoare de 165 de milioane de dolari, a anuntat The Wall Street Journal, citat de The Guardian.

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul grupului Amazon, a cumparat de curand o proprietate de lux in Los Angeles pentru suma de 165 de milioane de dolari, stabilind astfel un nou record pe piata imobiliara din metropola californiana, a anuntat miercuri cotidianul The Wall Street Journal, citat…

- Cum a caștigat cel mai bogat om din lume 8 miliarde de dolari in doar cateva zile A fost o saptamana buna pentru Jeff Bezos, fondatorul și conducatorul Amazon. Cel mai bogat pamantean a devenit și mai bogat, sporindu-și averea cu 8 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile companiei sale au crescut cu 7%…

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul și proprietarul Amazon, a crescut, joi, cu 13,2 miliarde de dolari in aproximativ 15 minute, dupa ce compania pe care o deține a raportat rezultate financiare pe trimestrul patru din 2019 ce au fost mult peste estimarile de la Wall Street, transmite Bloomberg, potrivit…

- Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, a inregistrat o creștere fabuloasa a conturilor ieri, in doar o ora. Acest lucru a fost posibil dupa ce acțiunile Tesla s-au apreciat puternic, compania raportand caștiguri mai mari ca prognoza pentru al patrulea trimestru și eliberand un calendar accelerat pentru…

- Bill Gates, fondatorul companiei Microsoft, se afla pe primul loc in topul celor mai bogați oameni din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Cu o avere estimata la 110 miliarde de dolari, Bill Gates l-a depașit pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Acesta ocupa poziția a doua, cu o avere neta de…