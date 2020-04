Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Ziarul Unirea SUA a devenit epicentrul global al pandemiei de COVID-19: Cifre inspaimantatoare ale infecțiilor Statele Unite ale Americii au devenit tara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, COVID-19, depașind astfel China. In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.166 de noi…

- Testarea in masa. Cine trebuie testatIntrebat despre testarea in masa și testele care pot fi facute la clinici private, Alexandru Rafila a declarat, la Realitatea PLUS, ca in urma cu doua zile Comisia Europeana, pe data de 18 (18 martie - n.red.) a dat o recomandare clara statelor membre privind categoriile…

- China a decis sa retraga acreditarile jurnalistilor americani de la trei mari publicatii din Statele Unite ale Americii, este vorba despre The New York Times, Wall Street Journal si Washington Post.Beijingul a decis sa revoce acreditarile corespondentilor publicatiilor The New York Times, Wall Street…

- Numarul miliardarilor din China a crescut in ultimul an intr-un ritm de trei ori mai intens decat in Statele Unite ale Americii, cu averi dobandite din industria divertismentului online si din afaceri cu...

- Guvernul chinez a acuzat Statele Unite ale Americii de „raspandire a fricii și starnirea unei stari de panica” in privința epidemiei de coronavirus, in urma masurilor luate de guvernul american, conform BBC.

- China a criticat dur Statele Unite ale Americii, pe care le acuza de „creare și semanare de panica”, dupa ce au dat semnalul pentru restricțiile care le sunt impuse cetațenilor chinezi în urma epidemiei de coronavirus, scrie AFP. "Guvernul american a fost primul care a…

- Guvernul Statelor Unite va restrictiona exportul de software pentru inteligenta artificiala, de saptamana viitoare, in cadrul politicii de protejare a tehnologiilor sensibile de puteri rivale precum China, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil al populației pentru alegerile…