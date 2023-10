Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a avertizat ca daca gruparea islamista palestiniana Hamas si seful statului rus Vladimir Putin nu platesc pentru durerea pe care au provocat-o in Israel si, respectiv, in Ucraina, in lume se va dezlanțui haosul. „Istoria ne-a invatat ca, atunci cand teroristii…

- La punctul de trecere de la Rafah, dintre Fasia Gaza și Egipt, au inceput pregatirile de deschidere. Barierele s-au retras si se vede cum camioanele, care fac parte din convoiul umanitar, se pregatesc de travesarea frontierei.

- Joe Biden a declarat ca liderul egiptean Abdel Fattah El-Sisi a fost de acord sa deschida punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a permite intrarea in Gaza a aproximativ 20 de camioane cu ajutoare umanitare, relateaza AFP. „Daca Hamas le confisca sau nu le lasa sa treaca (...) atunci s-a…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca o incetare a focului este „imperativa” cat mai curand posibil pentru a preveni extinderea conflictului dintre Israel sau Hamas sau scaparea acestuia de sub control și ca Beijingul este dispus sa colaboreze cu țarile arabe pentru gasirea unei soluții, a scris…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah El-Sisi, a fost de acord sa deschida punctul de trecere a frontierei cu Gaza pentru a permite intrarea a 20 de camioane cu ajutor umanitare, a declarat reporterilor presedintele Joe Biden, miercuri sesra, dupa ce a plecat din Israel, relateaza The Guardian, citat…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a ajuns, miercuri, in Israel, unde se intalnește cu premierul Benjamin Netanyahu și cu familiile unor cetațeni americani care, acum, sunt ținuți ostatici de gruparea terorista Hamas. Avionul Air Force One a aterizat pe aeroportul internațional Ben Gurion iar președintele…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a sustinut sambata un discurs in cadrul unui dineu al unui grup de susținatori ai drepturilor LGBTQ din Washington, scrie Rador Radio Romania.In cadrul discursului, Joe Biden a denuntat antisemitismul și islamofobia, in contextul razboiului dintre Israel și…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.