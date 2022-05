Stiri pe aceeasi tema

- Duminica au loc alegeri parlamentare in Ungaria. Este primul scrutin legislativ din ultimii 12 ani in care premierul maghiar Viktor Orban nu este sigur de victorie. In fața unei opoziții unite impotriva sa, cel mai longeviv prim-ministru din Europa incearca sa se mențina la putere, profitand chiar de…

- France24 face referire la alegerile legislative care vor avea loc duminica in Ungaria. Razboiul din Ucraina este “ghimpele din coasta lui Viktor Orban in ajunul alegerilor legislative”, opineaza media franceza. France24 arata ca “in Ungaria, razboiul din Ucraina a intrat ca subiect principal in campania…

- El a precizat ca presedintele Ucrainei a cerut Ungaria si prim-ministrului Orban sa voteze extinderea sanctiunilor asupra sectorului energetic, Ungaria sa nu cumpere gaz si petrol de la Rusia, sa permita tranzitul armelor si sa trimita arme in Ucraina. Solicitarile au fost, insa, respinse, spune oficialul…

- Orban respinge solicitarile sefului statului ucrainean, intr-o postare pe retele de socializare, drept ”impotriva intereselor Ungariei”. Impunerea unor sanctiuni energiei ruse ”ar insemna ca economia ungara sa incetineasca si sa se opreasca, apoi, in cateva clipe”, afirma seful Guvernului de la Budapesta..…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- In urma unui acord intre CFR Calatori și MAV Start, de sambata seara calatoria refugiaților care pleaca din Romania spre Ungaria este gratuita, anunța compania de transport feroviar pentru calatori din Romania. CFR Calatori va emite biletul gratuit pana in frontiera, iar conductorul MAV, mai departe…

- Astfel, CFR Calatori va emite biletul gratuit pana in frontiera, iar conductorul MAV, mai departe pe teritoriul Ungariei pana la Budapesta sau pana la urmatoarea frontiera. ”De asemenea, ca urmare a cererii ridicate in traficul international, CFR Calatori a luat masuri pentru deschiderea a 7 case de…

- Guvernul de la Budapesta a decis sa nu permita transferul de armament din alte state membre ale Uniunii Europene spre Ucraina pe teritoriul Ungariei, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, avertizand asupra riscurilor unor atacuri ale armatei ruse.