Razboiul din Ucraina face o prima victima la nivel inalt in randul trupelor de ocupație. Informații neconfirmate din surse oficiale susțin ca un general ar fi fost ucis in lupta sambata seara. Se pare ca este vorba de generalul cecen Magomed Tushayev, comandantul Regimentului 141 Motorizat al Garzii Naționale Cecene, venita in sprijinul armatei ruse. Informația pare a fi cel puțin parțial confirmata de Olexander Scherba, fost ambasador al Ucrainei in Austria intre anii 2014-2021. Intr-o postare pe Tweeter, Scherba a transmis urmatorul mesaj: „Generalul rus de origini cecene Magomed Tushayev nu…