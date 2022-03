Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre refugiații ucraineni ajunși la Iași defileaza pe strazi cu bolizi de sute de mii de euro. Razboiul din Ucraina a facut ca cei cu dare de mana sa paraseasca cat de repede au putut țara atacata de ruși. Daca cei cu venituri modeste au ajuns in Romania cu trenul sau cu autocarul, bogații…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni.Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: Evolutiile privind…

- Producatorul local de medicamente Terapia Cluj este atent la razboiul din Ucraina. Producatorul de medicamente are deja exporturi, reprezentante pentru vanzarile de medicamente fabricate in Romania sau planuri de extindere in țara atacata de Rusia. In același timp, un alt producator roman de medicamente,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la intrarea in sedinta PNL, despre evolutia situatiei de securitate din Ucraina, ca ”exista pregatite masuri astfel incat sa putem sa asiguram sprijinul necesar unui flux de refugiati, inclusiv partea de repatriere”, insa ”pana in acest moment nu avem nicio…

- Romania are nevoie de o prezența permanenta a militarilor americani, avand in vedere ca este „o țara cu o istorie indelungata si traumatizanta in ceea ce priveste agresiunea rusa”, a declarat, ambasadorul roman in SUA Andrei Muraru, potrivit Washington Post. „Ceea ce avem nevoie este o prezenta permanenta…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca ii este foarte greu sa creada ca Vladimir Putin va da inapoi și nu va invada Ucraina. In aceste condiții, Bode arata ca Romania se pregatește de un val uriaș de migranți care vor veni din Ucraina. Ne pregatim pentru un aflux foarte mare de migranți…

- Joe Biden si-a dat OK-ul ca trupele americane sa descinda in Romania. Totul, in contextul tensiunilor Ucraina – Rusia. Președintele american a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv deci in tara noastra. Aproximativ 2.000 de soldați americani vor ajunge…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința CSAT in care a fost analizata situația tensionata de la granița dintre Rusia și Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: Am incheiat…