Războiul din Ucraina: Copii ucraineni, născuți la metrou, crescuți în adăposturi, uciși în bombardamente Un patuț in care stau inșirați, unul langa altul, șapte bebeluși. Doi, mai voinici, se taraie de-a bușilea spre gratiile din margine. Unul plange și e luat in brațe de o ingrijitoare, in vreme ce alți aproape 30 de copilași, de cațiva anișori, stau inșirați pe doua banci, la o masa, alaturi de doua supraveghetoare. Sunt imaginile cu orfelinatului din orașul Kropyvnytskyi, orfelinat mutat intr-un adapost antiaerian. Un beci luminat de un singur bec, atarnat de tavan, cateva randuri de caramida netencuita și un plafon din beton sunt noua casa pentru cateva zeci de suflete. Tot in subteran, 300 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a declarat stare de urgenta pana la sfarsitul anului pentru a face fata afluxului asteptat de refugiati din Ucraina, a decis luni Consiliul de Ministri de la Roma. Astfel, guvernul poate lua masuri de urgenta in anumite cazuri fara consultari prealabile in parlament. In urma invaziei…

- Un numar de 24 refugiati din Ucraina au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, printre care copii, o femeie insarcinata si studenti nigerieni, a informat, luni, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr. Dan Teodorovici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Sanatații a anunțat numarul minorilor uciși in timpul declarațiilor despre munca medicilor in aceasta perioada de razboi.„Pentru a patra zi, astazi (duminica - n.red.), majoritatea medicilor nu parasesc nici spitalele, nici salile de operație. Asigura asistența nonstop, opereaza raniți, salvam…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat sambata seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi joi, in primele ore la invaziei ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…