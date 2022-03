Aproape 70.000 de barbați ucraineni au revenit in țara, de la inceputul conflictului armat, pentru a se alatura armatei ucrainene. Cifrele au fost prezentate sambata dimineața de Oleksii Reznikov, ministrul Apararii din Ucraina. „66224. Atat de mulți barbați s-au intors pana acum din strainatate pentru a-și apara țara de hoarda invadatoare. Asta inseamna un plus de 12 brigazi de lupta extrem de motivate. Uncraineni, suntem de neinfrant!”, a transmis Reznikov pe Twitter. The post Razboiul din Ucraina: Aproape 70.000 de ucraineni s-au intors in țara, sa se inscrie voluntari appeared first on Puterea.ro…