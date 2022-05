Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a contribuit la creșterea numarului de persoane stramutate forțat in intreaga lume la peste 100 de milioane pentru prima data, spune agenția ONU pentru Refugiați. Agenția a menționat ca razboiul a stramutat opt ​​milioane in Ucraina, iar peste șase milioane de oameni au parasit…

- Copiii ucraineni cazați la Buzau au primit vizita președintelui Consiliului Județean Buzau. Petre Emanoil Neagu a ținut sa mearga in mijlocul lor, in preajma sarbatorilor pascale, pentru a le oferi cadouri, dar și o imbrațișare. „Razboiul fura multe, dar mai ales fura copilaria celor mici din Ucraina,…

- Auzisem de Gelu Pacurar ca este un zalauan implicat in nenumarate proiecte de voluntariat, ca a vizitat zeci de state ale lumii, a fost voluntar inclusiv pentru copiii saraci din Columbia. Știam ca s-a mutat cu familia in Italia pe vremea cand avea doar opt ani, dar s-a intors, iar proiectele sale de…

- Guvernul R. Moldova și cel al Romaniei, susținute de Agenția ONU pentru Refugiați- UNHCR și Organizația Internaționala pentru Migrație - OIM au organizat transferul persoanelor care au parasit Ucraina, de la punctul de trecere a frontierei Palanca, situat la sudul Moldovei, pana in Romania- o calatorie…

- ONU sustine initiativa de a accelera transferul persoanelor care fug din Ucraina in Romania prin Republica Moldova, potrivit unui comunicat al Agentiei ONU pentru Refugiati transmis, joi, AGERPRES. Guvernele Republicii Moldova si Romaniei, sustinute de Agentia ONU pentru Refugiati (UNHCR) si Organizatia…

- Inaltul comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Filippo Grandi, se afla intr-o vizita la Chișinau. Acesta a mers sa viziteze Centrul pentru plasament de la Moldexpo, unde a fost intampinat de primarul capitalei, Ion Ceban, care il informeaza despre situația actuala.

- Un milion de refugiati au fugit din Ucraina in tarile vecine de la inceputul invaziei ruse, in urma cu o saptamana, a transmis, joi, Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. „In doar sapte zile, am asistat la exodul a un milion de refugiati din Ucraina catre tarile vecine”, a scris Filippo…

- Cel putin 50.000 de ucraineni si au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri, 25 februarie, seful agentiei ONU pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. 39; 39;Peste 50.000 de refugiati ucraineni…