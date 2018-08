Războiul din Coreea. SUA: ”Este prea devreme” Afirmatiile sale par sa releve pozitia oficiala a Washingtonului, potrivit caruia tara comunista trebuie mai intai sa adopte masuri concrete in favoarea denuclearizarii, cum ar fi o declaratie privind programele sale nuclear si balistic, inainte de angajarea unor discutii serioase in legatura cu o declaratie vizand incheierea Razboiului Coreii.



'In ceea ce priveste declararea sfarsitului razboiului, cred ca este inca prea devreme, chiar daca incercam sa imbunatatim relatiile dintre cele doua Corei si intre Nord si Statele Unite', a afirmat ambasadorul american in timpul unei sesiuni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

