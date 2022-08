Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a anuntat luni, in pofida apelurilor din partea Occidentului, ca isi va continua exercitiile militare in apropiere de Taiwan, in semn de protest fata de vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in insula revendicata de Beijing, relateaza AFP si Reuters.

- Daca China ar invada Taiwanul, atunci cea mai avansata fabrica de cipuri din lume, TSMC, ar deveni inoperabila, a declarat presedintele acesteia, Mark Liu, intr-un interviu in limba engleza acordat CNN saptamana aceasta, relateaza CNBC.In interviul nedatat, Liu a spus ca, daca Taiwanul ar…

- Coreea de Sud a facut miercuri apel la mentinerea pacii si stabilitatii in regiune, in contextul tensiunilor intre Statele Unite si China legate de vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia intervine fara sa stea pe ganduri și in conflictul dintre China și SUA, ca urmare a vizitei presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi in Taiwan. Cu puțin timp in urma, Ministerul rus de Externe a vorbit despre drepturile Chinei de a-și apara suveranitatea, susținand…

- In interviul nedatat, Liu a spus ca, daca Taiwanul ar fi invadat de China, fabrica producatorului de cipuri nu ar putea functiona, deoarece se bazeaza pe lanturile globale de aprovizionare. ”Nimeni nu poate controla TSMC prin forta. Daca luati o forta militara sau o invazie, veti face fabrica TSMC neoperabila.…

- China are dreptul sa ia “masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea”, a apreciat marti Rusia, calificand drept “provocare evidenta” vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, relateaza France Presse, citat de Agerpres. The post Reactia Rusiei dupa…

- China a transmis avertismente puternice pe cale privata catre administrația Biden in privința unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, scrie Reuters, preluand Financial Times.