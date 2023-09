Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca luna viitoare va participa, in Ucraina, alaturi de mai multi ministri, la o sedinta comuna cu omologul sau si membri ai Executivului de la Kiev, unde vor fi discutate mai multe teme de colaborare comuna, in domenii precum agricultura, transporturile si energia,…

- Guvernul ucrainean a anuntat luni demiterea a sase ministri adjuncti ai apararii, dupa ce pe 5 septembrie fusese inlocuit si ministrul Oleksii Reznikov in urma aparitiei unor relatari in presa despre presupuse fapte de coruptie in achizitia unor echipamente neletale pentru

- ​Cel puțin 16 persoane, printre care și un copil, au fost ucise miercuri intr-un atac rusesc asupra orașului Kosteantinivka din regiunea Donețk din estul Ucrainei, au declarat consilierul prezidențial Mihailo Podoliak și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.Ministrul de interne…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, va fi demis in viitorul apropiat, iar șeful Fondului Proprietații de Stat, Rustem Umerov, i-ar putea lua locul, scrie Ukrainskaia Pravda citand surse din Cabinetul de Miniștri.

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galuscenko, a declarat miercuri ca Ucraina nu va negocia cu Moscova reinnoirea contractului pentru tranzitul gazelor rusesti pe teritoriul ucrainean, care urmeaza sa expire anul viitor, informeaza Reuters."Cu siguranta nu vom fi parte la discutiile cu rusii,…

- Guvernul britanic a anuntat luni ca a adaugat inca 14 persoane pe lista sa de sanctiuni impotriva Rusiei, printre care ministrul Culturii Olga Liubimova si ministrul Educatiei Serghei Kravtov.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 14 iulie, decretele privind demisia celor trei miniștri din Guvernul condus de Dorin Recean, informeaza MOLDPRES . Menționam ca este vorba de ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, ministrul Educației și Cercetarii, Anatolie Topala și…

- Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne, Lilia Dabija, ministrul Infrastructurii, și Anatolie Topala, ministrul Educației, parasesc componența Guvernului. Cei trei miniștri și-au inaintat demisiile pe parcursul zilei de ieri, iar demersurile pentru eliberarea lor din funcții vor fi transmise președintelui…