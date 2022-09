Război Ucraina. Cum vrea să-i atragă Putin pe străini în conflict. Ce facilitate oferă statul pentru cei care se înrolează Potrivit acestei legi, publicate sambata pe portalul de informații juridice (monitorul oficial rus, n.r.), strainii care servesc in armata rusa pot acum sa solicite cetațenia fara a mai prezenta un permis de ședere, așa cum era necesar anterior.Concret, strainii care au semnat un contract cu Forțele armate ruse pentru cel puțin un an vor fi eligibili pentru aceasta procedura, potrivit amendamentelor aduse legii privind „Cetațenia Federației Ruse”.Masura vine dupa ce Putin a anunțat saptamana aceasta o „mobilizare parțiala”, in condițiile in care Moscova incearca sa iși refaca forțele armate epuizate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

