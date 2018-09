Stiri pe aceeasi tema

- Acum, barbatul este cercetat pentru comiterea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare. „Un tanar in varsta de 28 de ani, agent de vanzari al unei societati comerciale din județul Maramures, este cercetat penal dupa ce a alertat in fals autoritatile sunand la 112 si anuntand ca i-a…

- Un agent de vanzari din Maramures a reclamat un furt imaginar, dupa ce a pierdut banii la pacanele. Tanarul a sunat la 112 și a susținut ca furtul banilor s-ar fi produs pe raza orasului Seini, dupa ce a lasat deschis geamul masinii pentru a merge intr-un magazin. Ce se afla in spatele aparatelor de…

- O tanara din Iași s-a prefacut moarta dupa ce a provocat un accident. Polițiștii au aflat insa ca Ancuța s-a urcat bauta la volan, furase mașina și nici nu avea permis de conducere. Alarma s-a dat in comuna ieșeana Holboca, dupa ce un martor a sunat la 112 spunand ca o mașina a luat foc, in urma unui…

- Seful unui post de politie din Olt s-a electrocutat la pescuit, dupa ce undita a facut arc electric cu firele de inalta tensiune. Florea Serbanoiu, in varsta de 54 de ani, seful Postului de Politie Oboga, din județul Olt, s-a electrocutat marti dupa-amiaza, pe 10 iulie, in timp ce pescuia in dreptul…

- Cauza decesului sotului ministrului Carmen Dan, stabilita in urma autopsiei, este insuficienta cardio-respiratorie acuta ca urmare a unui edem pulmonar si infarct miocardic acut, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Conform politistilor, barbatul…

- O politista din Iasi este cercetata penal dupa ce a fost prinsa cu produse cosmetice furate dintr-un centru comercial ascunse sub haine. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au declarat vineri ca in aceasta cauza a fost deja intocmit un dosar de cercetare penala pe numele tinerei…

- Judetul Bacau, grav afectat de precipitatiile abundente Un copil în vârsta de 13 ani din satul Tamasoaia, comuna Cotofanesti din judetul Bacau, a murit dupa ce a fost lovit de trasnet. Judetul Bacau a fost grav afectat de precipitatiile abundente si de vântul puternic din…