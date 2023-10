Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- UPDATE Fortele armate israeliene au lichidat inca un lider al miscarii islamiste palestiniene Hamas, care a comis in 7 octombrie un atac terorist de amploare impotriva Israelului, transmite DPA. Billal Al Kedra, comandantul unitatilor Hamas din Khan Younis, localitate din sudul Fasiei Gaza, a fost ucis…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, conform Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atentionat ca un asalt terestru israelian asupra Fasiei Gaza ar duce la „pierderi printre civili palestinieni absolut inacceptabile”, informeaza AFP, conform AGERPRES. „Esential este acum sa fie oprita varsarea de sange”, a spus Vladimir Putin, sustinand ca Rusia este…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai mulți…

- Bilantul celor ucisi in Israel, in urma atacurilor gruparii palestiniene Hamas a ajuns la 1.200, potrivit rafiodifuzorului public israelian KAN.Luptele dintre Israel si Hamas au continuat pentru a patra zi consecutiv, dupa ce gruparea militanta islamista a comis unul dintre cele mai sangeroase atacuri…

- Raspunsul Israelului la atacurile lansate de gruparea militanta islamista Hamas „va schimba Orientul Mijlociu”, a declarat luni premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza dpa si AFP. „Cu ce se va confrunta Hamas va fi dur si teribil (…), vom schimba Orientul Mijlociu”, le-a spus Netanyahu unor…

- Corespondentul diplomatic al Haaretz, Amir Tibon, a fost salvat de armata israeliana dupa ce casa sa din Nahal Oz a fost inconjurata de militanți Hamas, dupa atacul surpriza lansat de gruparea terorista din Fașia Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, el și-a laudat familia și tatal, un general-maior…