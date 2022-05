Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Rusia vizeaza, in faza a doua a operatiuni sale militare in Ucraina, sa preia controlul deplin in Donbas si in sudul Ucrainei pentru a dispune de un coridor terestru spre Crimeea, a afirmat vineri comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, citate de agentiile de presa ruse,…

- Trupele ruse si-au incheiat regruparea in vederea lansarii unei ofensive in estul Ucrainei, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce un oficial militar american a declarat ca Rusia are in prezent in sudul si estul Ucrainei in total 76 de grupuri tactice la nivel de batalion, relateaza…

- Rusia nu renunța la ofensiva in Ucraina, ci se va concentra asupra preluarii totale a regiunii Donbas in urmatoarele saptamani, a declarat marți secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.

- Trupele ruse se regrupeaza pe teritoriul Rusiei si se pregatesc pentru o operatiune ofensiva in estul Ucrainei, unde vor incerca sa controleze in totalitate regiunile Donetk si Lugansk, potrivit ultimului buletin de razboi al Statului Major al armatei ucrainene, publicat marti, in a 41-a zi a invaziei.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat militarii rusi ca mineaza zone din nordul Ucrainei pe masura ce se retrag sau sunt respinsi de fortele ucrainene, transmite sambata, 2 aprilie, Reuters.Ucraina a informat ca trupele sale au recapatat controlul a peste 30 de orase si sate din regiunea…

- Rusia trebuie sa fie trasa la raspundere pentru greselile sale, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața parlamentului Australiei, avertizand ca alte tari s-ar putea simti incurajate sa declanseze razboaie impotriva statelor vecine, daca Moscova nu va fi pedepsita, relateaza…

- Evaluarile Administratiei Joseph Biden confirma intentia Rusiei de a incepe sa concentreze operatiunile militare in regiunea separatista Donbas, situata in estul Ucrainei, afirma un oficial din cadrul Departamentului Apararii de la Washington citat de agentia Reuters. Potrivit oficialului american,…

- China a acuzat miercuri Statele Unite de faptul ca „toarna gaz pe foc” in Ucraina, dupa ce Moscova a recunoscut independenta a doua regiuni separatiste in Donbas (est) si dupa ce Washingtnul a anuntat ca impune sanctiuni Rusiei, relateaza AFP.