- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al Apararii…

- Rusia a distrus sisteme de rachete antiaeriene S-300 care au fost furnizate Ucrainei de catre o țara europeana, a anunțat luni Ministerul rus al Apararii. Ministerul a spus ca rachetele rusești Kalibr lansate de pe mare au distrus duminica patru lansatoare S-300 care erau ascunse intr-un hangar de la…

- Cel putin 35 de oameni au murit si alți cel putin 100 au fost raniți vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…

- UPDATE 6 Ucraina are termen pana la primele ore ale zilei de 21 martie pentru preda Mariupolul, apoi, intre orele 10 – 12, ora Moscovei, vor fi deschise coridoarele umanitare, garantand tuturor celor care vor ieși ca nu vor fi uciși, a spus, duminica seara, generalul rus Mihail Mizintsev. Ministerul…

- UPDATE 1 Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice „Kinjal” pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE. Acest tip de racheta, cu manevrabilitate ridicata,…

- UPDATE 2 Noua persoane au fost ucise și 57 ranite in atacul aerian din Lviv, in apropiere de granița Ucrainei cu Polonia, relateaza Sky News. Guvernatorul local susține ca Rusia a tras 30 de rachete asupra centrului militar din Iavoriv. Ministrul ucrainean al Apararii a mai spus ca la centrul militar…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Vicepremierul britanic Dominic Raab, a respins, din nou, solicitarea Ucrainei de a avea pe teritoriul ei o zona de excludere in spațiul aerian, asigurata de NATO. Acesta spune ca in acest fel s-ar risca un conflict direct NATO-Rusia, potrivit The Associated Press. Dominic Raab spune ca aceasta masura…