Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk, cercetator senior in domeniul stiintelor militare la RUSI, sustine ca membrii NATO trebuie "sa dispuna de structuri de forta pentru a descuraja in mod credibil Rusia sa exploateze o confruntare intre SUA si China la sfarsitul anilor 2020".Bronk spune ca, in timp ce aliatii NATO au fost "preocupati,…