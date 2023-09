Stiri pe aceeasi tema

- Numarul diplomaților ruși ramași in Republica Moldova este suficient pentru a asigura servicii de calitate, a declarat Maia Sandu la acuzațiile aduse de catre Ministerul rus de Externe , care s-a aratat nemulțumit de decizia autoritaților Republicii Moldova de a reduce numarul personalul diplomatic…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi i-a spus omologului sau rus Serghei Lavrov, intr-o convorbire telefonica desfasurata luni, ca Beijingul va mentine o pozitie independenta si impartiala in privinta Ucrainei, in incercarea de a gasi o reglementare politica, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a spus luni, 7 august, intr-o conversație telefonica, omologului sau rus Serghei Lavrov ca Beijingul va menține o poziție independenta și imparțiala in ceea ce privește Ucraina, in timp ce se straduiește sa gaseasca o soluție politica la problema razboiului dintre…

- Rusia a dat miercuri un termen de trei luni Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) pentru ca aceasta sa obtina „rezultate concrete” asupra aplicarii componentei ce priveste exporturile agroalimentare rusesti inclusa in acordul privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra, caz in care Moscova…

- Ministerul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, 12 iulie, ca rezultatele summitului NATO de la Vilnius, Lituania, demonstreaza ca alianța militara „s-a intors in cele din urma la stratagemele Razboiului Rece”, potrivit CNN și Hotnews . „Occidentul colectiv condus de Statele Unite nu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a revenit in tara sa dupa o vizita in Turcia, a sosit alaturi de cinci comandanti ai fostei garnizoane Mariupol ce fusesera nevoiti sa traiasca in Turcia in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit anul trecut, informeaza Reuters.…

- Rusia a acuzat marti Ucraina pentru dronele care au ajuns aproape de Moscova, relateaza Reuters, scrie news.ro.„Incercarea regimului de la Kiev de a ataca o zona in care se afla infrastructura civila, inclusiv aeroportul, care, intamplator, primeste si zboruri straine, este inca un act de terorism",…

- Ucraina a repatriat din Ungaria 3 soldati dintr-un grup de 11 soldati ucraineni de etnie maghiara luati prizonieri de razboi de Rusia si pe care aceasta i-a transferat Budapestei, provocand iritarea Kievului, relateaza marti agentia Reuters, potrivit Agerpres."Ambasada Ucrainei la Budapesta a reusit…