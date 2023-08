Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 531. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat luni, ca a vorbit la telefon cu omologul sau american Antony Blinken, convorbire in timpul careia a solicitat rachete cu raza lunga de actiune ATACMS.

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat ca armata rusa pregateste o riposta, acuzand forțele Kievului de un „act terorist”: „Sigur ca va urma o riposta a Rusiei. Ministerul Apararii pregateste propuneri adecvate".STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Jurnalistul și publicistul Vitaliy Dymarskyi susține ca aliații occidentali ai Ucrainei se tem de consecințele slabirii Rusiei și de aceea nu raspund intotdeauna promt la cererile Kievului pentru furnizarea de armament avansat.

- Ministrul suedez al Apararii, Pal Jonson, a semnat un acord in domeniul securitatii cu Ucraina in vederea unei ”simplificari si accelerari” a livrarilor de material militar, in marja summitului NATO de la Vilnius, Lituania, miercuri, 12 iulie, anunta joi, 13 iulie, Guvernul suedez. ”Acest acord permite…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunta ca au avut o convorbire telefonica despre summitul NATO din aceasta saptamana si despre campania de contraofensiva a Kievului pentru a recupera teritoriile luate de Rusia, informeaza Reuters."Am…

- Marea Britanie a introdus o noua legislație care permite ca sancțiunile rusești sa ramana in vigoare pana cand Moscova platește compensații Kievului, a declarat luni, intr-un comunicat de presa, Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO), transmite CNN . De asemenea, noua legislație…

- Oficiul Federal german pentru Protectia Constitutiei (BfV) a avertizat, luni, ca exista riscul ca serviciile secrete ruse sa comita acte de sabotaj pe teritoriul Germaniei, pe fondul tensiunilor generate de sustinerea militara a Ucrainei. „Exista riscuri majore de a fi comise acte de sabotaj ruse in…