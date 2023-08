Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Poloniei arunca 'bomba', alerta in NATO: De ce a fost trimis Grupul Wagner in BelarusRusia a trimis in Belarus combatanti ai Grupului paramilitar rus Wagner pentru destabilizarea flancului estic al NATO, afirma premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, amintind ca autoritatile poloneze au…

- Grupul Wagner lovește puternic in turismul din PoloniaIntinzandu-se de-a lungul granițelor cu Belarus și Ucraina, regiunile de est ale Poloniei erau candva cunoscute pentru peisajele idilice și turismul lor. Astazi, din pacate, sunt citate mai ales pentru tensiunile militare cu Minsk, aliat al Rusiei…

- Rusia va riposta militar daca Polonia va lansa agresiuni impotriva statului Belarus, a avertizat vineri presedintele Vladimir Putin, denuntand inclusiv activitati poloneze in colaborare cu Ucraina si Lituania.

- Un general de varf, Serghei Surovikin, comandantul adjunct al operațiunilor militare ale Rusiei in Ucraina, a simpatizat cu revolta din weekend a șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, au declarat miercuri oficialii americani, deși nu este clar daca a susținut-o in mod activ, potrivit Reuters.…

- UPDATE 4 Evgheni Prigojin, directorul Grupului paramilitar Wagner, a anuntat, sambata, ca a ordonat intoarcerea combatantilor care avanseaza spre Moscova, confirmand acordul mediat de presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko. „Intoarcem coloanele si mergem in sens opus, spre unitatile noastre de…

- UPDATE Președintele rus Vladimir Putin numește rebeliunea grupului de mercenari Wagner o „campanie criminala” și spune ca „Rusia se va apara”. Putin a spus ca șeful Wagner „a tradat” Rusia din „ambiție personala”. Rebeliunea Wagner „e un cuțit in spate” pentru Rusia, a adaugat Putin. „Vom face totul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat vineri seara, cu ocazia intalnirii cu omologul sau sud-african, Cyril Ramaphosa, ca negocierile de pace cu Rusia vor fi posibile doar dupa retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei. „Astazi, am transmis clar in cursul intalnirii noastre ca orice negociere…

- Alerte antiaeriene au fost declarate pe intreg teritoriul Ucrainei joi dimineața, iar armata a avertizat in legatura cu posibile lovituri cu rachete rusești intr-un arc larg care se intinde de la Kiev pana in regiunile centrale și in sud, potrivit Reuters. La o ora dupa ce au fost emise avertizarile,…