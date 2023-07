Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski face baie de mulțime la Vilnius: Discurs in fata a mii de oameni / VideoPresedintele ucrainean Volodimir Zelenski, insotit de prima-doamna Olena Zelenska, si de presedintele gazda, Gitanas Nauseda, a venit luni dupa-amiaza in centrul capitalei lituaniene si a rostit un discurs…

- Cu doar cateva ore inaintea inceperii summitului NATO, din Lituania, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca țara sa va face parte din Alianța. Nu acum, pentru ca e razboi, a precizat Zelenski.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat „fericit sa auda” ca Turcia sprijina cererea Ucrainei de a adera la alianta NATO, conform CNN. El a spus ca a vorbit cu Erdogan despre „probleme cheie ale activitatii in contextul NATO, in special pregatirea pentru summitul de la Vilnius.STIRIPESURSE.RO…

- Viitorul summit NATO de la Vilnius, in Lituania, ar trebui sa se concentreze pe un conținut real și pe un "semnal clar" cu privire la viitoarea apartenența a Ucrainei la alianța militara, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Rador."...Vorbim despre un semnal clar, cateva…

- Razboi in Ucraina, ziua 498. Summitul NATO va fi determinant pentru securitatea Europei, afirma presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care pledeaza insistent pentru admiterea tarii sale in Alianta Nord-Atlantica, iar, pe fondul disensiunilor, un ofi

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…