- Ministerul ucrainean al Sanatatii i-a indemnat vineri pe ucraineni sa nu intre in panica, avertizand impotriva luarii preventive a comprimatelor de iod dupa declaratia presedintelui Volodimir Zelenski care acuza Moscova de pregatirea unui „atentat” asupra centralei ocupate de trupele ruse, relateaza…

- Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a cerut marți, 20 iunie, ca Rusia sa fie trasa la raspundere pentru dezastrul ecologic provocat de prabușirea barajului de la Nova Kahovka. Conform acestuia, poluanți petrolieri care cantaresc cel puțin 150 de tone plutesc…

- Liderul rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca ar avea informatii ca seful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, despre care s-a spus ca ar fi fost grav ranit, s-ar afla in strainatate, relateaza agentiile ruse de presa. Intrebat, la o intalnire cu jurnalisti si bloggeri…

- Parlamentarul rus Alexander Kinshtein, membru in formațiunea Rusia Unita a președintelui Vladimir Putin, afirma ca atacul cu drone de marți dimineața, asupra mai multor cladiri din Moscova reprezinta „o noua realitate pe care va trebui sa o recunoaștem”, relateaza CNN.Intr-un mesaj publicat pe canalul…

- Suntem in ziua 458 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a raspuns negativ in privinta posibilitatii ca Papa Francisc sa medieze in razboiul din Ucraina dintre Kiev si Moscova, informeaza dpa. Intrebat despre acest lucru intr-un interviu de postul de televiziune Rai 1 in timpul unei vizite pe care presedintele Zelenski…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transat, in discursul sau de vineri seara, controversa aparuta in ultimele zile in legatura cu Crimeea si o eventuala flexibilizare a pozitiei Kievului in privinta negocierilor de pace, spunand clar ca Ucraina nu va renunta la obiectivul de a recupera intreg…

