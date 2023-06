Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina dispune de o capacitate si de o putere de foc suficiente pentru a-si continua contraofensiva impotriva fortelor ruse in pofida pierderilor initiale, a dat asigurari joi secretarul apararii american Lloyd Austin, dupa o intrevedere la sediul NATO cu ministrul apararii

- Razboi in Ucraina, ziua 477. Adam Delimhanov, mana dreapta a liderului cecen Ramzan Kadirov, a fost vizat de artileria ucraineana in urma unor indicii oferite de mercenarii lui Evgheni Prigojin, acuza un comandant rus.

- Contraofensiva ucraineana: Kievul raporteaza mici progrese in lupte 'extrem de violente'Ucraina a raportat miercuri mici progrese in contraofensiva sa impotriva fortelor rusesti, dar spune ca luptele sunt "crancene", iar rusii desfasoara, la randul lor, o ofensiva pe mai multe directii, relateaza…

- Zelenski a descris ruperea barajului Kahovka drept "o bomba ecologica de distrugere in masa" si a spus ca doar eliberarea intregii tari ar putea garanta ca noi acte "teroriste" nu vor mai avea loc. Casa Alba a declarat, marti, ca nu poate spune in mod concludent ce a cauzat distrugerea barajului, dar…

- O descoperire senzaționala a fost facuta de arheologii de la Universitatea din Sankt Petersburg in timpul explorarii unui sit stravechi din Kamchatka. Ei au gasit o fosila ciudata constand intr-un angrenaj format din piese metalice, ce ar data de acum 400 de milioane de ani.Autenticitatea descoperirii…

- Razboi in Ucraina, ziua 455. Administratia de la Moscova a anuntat, marti seara, interceptarea a doua bombardiere strategice americane, intr-un incident produs in spatiul aerian international, deasupra Marii Baltice. Washingtonul este sceptic privind util

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa are nevoie de mai mult timp inainte de a lansa așteptata contraofensiva impotriva Rusiei, deoarece armata ucraineana mai are nevoie de sprijinul occidental promis. Zelenski a subliniat ca, deși au resurse pentru a continua și a avea succes,…

- Documente secrete ale serviciilor secrete americane, analizate de publicația Financial Times (FT), sugereaza ca Washingtonul este pesimist in ceea ce privește capacitatea Kievului de a-și atinge obiectivele de contraofensiva, chiar daca ajutorul militar Occidental continua sa ajunga in Ucraina.Un…