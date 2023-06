Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala rusa anunta joi, 15 iunie, organizarea unor ”alegeri locale”, la 10 septembrie, in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina si a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, relateaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 477. Adam Delimhanov, mana dreapta a liderului cecen Ramzan Kadirov, a fost vizat de artileria ucraineana in urma unor indicii oferite de mercenarii lui Evgheni Prigojin, acuza un comandant rus.

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Razboi in Ucraina, ziua 441. Ucrainenii anunța ca o parte din trupele rusești s-au retras din Bahmut. Aparatorii au confirmat acuzațiile liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin. Acesta a spus ca o brigada a armatei ruse a fugit de pe campul de lupta.

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen