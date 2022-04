Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Volodimir Zelenski i-a trimis lui Vladimir Putin un bilet scris de mana prin intermediul lui Roman Abramovici, in care ii spune președintelui rus poziția Ucrainei in ceea ce privește condițiile de pace. Putin a avut o reacție violenta: „Spune-i ca ii voi invinge”, a spus el. Roman Abramovici…

- UPDATE 1 La o zi dupa ce afirmase ca Vladimir Putin „nu poate ramane la putere”, presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat duminica presei ca nu doreste o schimbare de regim in Rusia, transmite dpa. La iesirea de la slujba de la biserica din Washington unde mersese, inainte de a urca in masina,…

-  UPDATE 2 Declaratiile presedintelui american Joe Biden conform carora „criminalul de razboi” Vladimir Putin „nu poate ramane la putere” in Rusia au continuat duminica sa genereze reactii furioase la Moscova, informeaza dpa. Senatorul rus Konstantin Kosaciov, presedintele Comitetului pentru afaceri…

- In ciuda relatarilor pe scara larga despre problemele cu care se confrunta forțele lui Vladimir Putin in Ucraina, soldaților ruși din aceasta țara li s-ar fi spus de catre superiori ca razboiul trebuie sa se incheie pana la 9 mai, scrie Sky News. Armata ucraineana afirma ca exista „o activitate de propaganda…

- Oficialii de la Kremlin au anunta ca, deocamdata, nu este posibila o intalnire intre Vladimir Putin si Volodimir Zelenski. Momentan, nu exista nicio baza pentru o intalnire intre presedintele rus Putin si presedintele ucrainean Zelenski, care va avea loc atunci cand vor exista progrese semnificative…

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Emmanuel Macron a ajuns astazi la Kiev pentru a discuta despre amenințarea invaziei rusești cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intalnirea are loc la o zi dupa discuțiile cu miza mare de la Kremlin. In tot acest timp, Moscova a anunțat ca șase nave de razboi rusești se indreapta spre Marea…