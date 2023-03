Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus luni directorului Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse de la centrala nucleara de la Zaporojie, ocupata de peste un an de trupele Moscovei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a afisat luni in regiunea Zaporojie, deplasandu-se „in prima linie” pe frontul sudic, la cateva zile dupa ce a mers, succesiv, in apropiere de Bahmut (est), in regiunea Harkov (nord-est) si in apropiere de Herson (sud), relateaza AFP. „Regiunea Zaporojie.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pornit intr-un turneu european, pentru a implora de la liderii occidentali mai multe arme cu care sa țina piept Rusiei. Apelul liderul ucrainean pentru avioane de vanatoare facut in Marea Britanie este surprinzator. Și-a reluat discursul și la Paris, unde…

- Experti ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) vor mentine o prezenta permanenta la fosta centrala nucleara de la Cernobil, in nord-estul Ucrainei, pentru monitorizarea situatiei și evitarea unui accident nuclear dupa cel care a avut loc in 1986, a anuntat miercuri, 18 ianuarie, directorul…