Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene, aflate in defensiva de luni de zile, vor contraataca in curand, deoarece ofensiva Rusiei pare sa se clatine, a declarat un comandant, dar președintele Volodimir Zelenski a avertizat ca, fara o aprovizionare mai rapida cu arme, razboiul ar putea dura ani de zile.Armata ucraineana…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Daca 300.000 de soldați ruși nu au reușit sa ofere Rusiei un avantaj ofensiv decisiv in Ucraina, este foarte puțin probabil ca angajamentul de forțe suplimentare in viitoarele valuri de mobilizare sa produca un rezultat dramatic diferit in acest an.

- Reprezentantii instalati de Moscova in regiunea ucraineana sudica Herson se pregatesc sa paraseasca teritoriile pe care inca le ocupa, in ceea ce pare a fi un inceput de retragere, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operativ Sud al fortelor de aparare ucrainene, Natalia Humenik,…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce

- Surse ruse au susținut ca forțele ucrainene au efectuat operațiuni in zona Capului Kinburn din regiunea Mykolaiv și dețin poziții pe o insula din raul Nipro din regiunea Herson pe 6 ianuarie.

- Forțele ruse au decretat stare de asediu pentru 10 zile in localitatea ocupata Hornostaivka din regiunea Herson, a anunțat, sambata, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, in actualizarea zilnica a informațiilor operaționale de pe front, potrivit Pravda. Starea de asediu va fi in vigoare…