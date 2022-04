Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- Irina Vereșciuk, ministrul pentru Reintegrarea Teritoriilor Ocupate Temporar, spune ca Ucraina a informat Crucea Roșie ca „a invitat Rusia sa arate respect fața de soldații sai cazuți și sa inceapa negocierile pentru a-i indeparta din Ucraina”.Cu toate acestea, Kievul n-a primit un raspuns din partea…

- O imagine cu poetul rus Puskin, cifra 7 si mai multe randuri de pictograme cu emoji-ul "persoana care merge” a inceput sa se raspandeasca pe rețelele de socializare pe 24 februarie, ziua cand Rusia a invadat Ucraina. Pentru cunoscatori, mesajul era clar: adresa, ora și apelul de a participa la un protest…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 2 Autoritațile din Mariupol, Ucraina, au anunțat pentru duminica o noua incetare…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 5 Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri…

- „Nu este momentul pentru divizari, este momentul de a ne uni. Sa ne unim in jurul presedintelui nostru", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in cadrul conferintei de presa zilnice, intrebat despre apelurile unor personalitati de prima marime ale culturii ruse care se opun…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru Agerpres , ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac „total” asupra Kievului din partea Armatei…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…