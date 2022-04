Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…

- UPDATE 6 Germania a aprobat livrarea de tancuri de lupta catre Ucraina, anunța Ministerul Apararii. Este vorba despre tancuri fabricate in timpul Razboiului Rece. Germania a aprobat livrarea a 56 de tancuri de lupta catre Ucraina, a declarat vineri pentru CNN un purtator de cuvant al Ministerului german…

- UPDATE 8 Un depozit de petrol din regiunea Rivne, nord-vestul Ucrainei, a fost lovit de rachete, potrivit guvernatorului acesteia. Intr-o inregistrare video online, guvernatorul Vitaliy Koval a declarat ca serviciile de urgența se afla la fața locului, dar nu a oferit mai multe detalii. Orașul Rivne,…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 7 Rusia a reținut cel puțin 4.357 de persoane, duminica, in timpul protestelor…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 9 Pentru a respinge un asteptat atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autoritatile…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 4 O racheta ruseasca a lovit, sambata dimineața, un bloc turn din centrul Kievului. O inregistrare…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 13 Armata ucraineana a transferat numeroase vehicule blindate in jurul Kievul si in interiorul orasului, in conditiile in care trupele ruse se…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 2 Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina. Intr-o postare…