- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat vineri, la Conferinta de securitate de la Munchen, ca nu livrarile de arme catre Ucraina sunt cele care prelungesc razboiul, ci dimpotriva, acestea l-ar putea determina pe presedintele rus Vladimir Putin sa realizeze ca nu-si va putea atinge „obiectivul imperialist”.…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu si-a indeplinit niciun obiectiv in razboiul din Ucraina, sustine cancelarul german Olaf Scholz, potrivit DPA si Reuters. "Niciunul dintre planurile lui Putin nu a functionat", a precizat Scholz intr-o declaratie sustinuta miercuri in Bundestag, adaugand ca presedintele…

- Vladimir Putin este hotarat sa cucereasca anumite parți ale Ucrainei și nu are nicio rezerva in agresiunea sa, spune cancelarul german, Olaf Scholz, care de la invazia Rusiei in Ucraina a vorbit la telefon cu președintele rus mai mult decat majoritatea celorlalți lideri occidentali, scrie The Guardian,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a condamnat miercuri bombardamentele fortelor ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, argumentand ca sansele Rusiei de a castiga pe campul de lupta au disparut, transmite dpa. „Aceasta bombardament terorist impotriva populatiei civile trebuie sa inceteze si asta…