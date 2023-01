Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni pe Twitter, dupa o discutie telefonica cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Ucraina asteapta sa primeasca in ianuarie prima transa din ajutorul de 18 miliarde de euro promis de UE acestei tari pentru a-i sustine finantele…

- UPDATE 8:00 - Cel puțin opt persoane au fost ucise și 23 ranite de lovituri ucrainene cu HIMARS in regiunea ocupata Lugansk, a transmis vineri agenția rusa de presa de stat TASS, citand o sursa neidentificata din cadrul serviciilor de urgența.UPDATE 7:30 - Mass-media ucraineana a publicat un videoclip…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți ca executivul european va finanța pana la 30 de milioane de becuri LED pentru Ucraina, astfel incat statul afectat de razboi și criza de energie sa poata „sa economiseasca energia prețioasa”, informeaza Digi24. „Vom finanța pana la…

- Noua instanta nu ar trebui sa interfereze cu activitatea Curtii Penale Internationale (CPI), care este gazduita tot in Olanda, a anunțat luni ministrul olandez de externe, Wopke Hoekstra, informeaza Reuters, citata de News.ro . „Olanda ar fi dispusa sa gazduiasca un nou tribunal, sustinut de ONU, pentru…

- UE va face eforturi sa inființeze o instanța, sub egida ONU, pentru a investiga și urmari in justiție crimele de razboi comise de Rusia in Ucraina, a transmis președintele CE Ursula von der Leyen.

- Premierul belgian Alexander de Croo a sosit sambata la Kiev, in prima sa vizita de cand Rusia a inceput invazia. Oficialul belgian a postat cateva imagini pe Twitter, reiterand sprijinul tarii sale pentru ucraineni: „Suntem alaturi de poporul ucrainean. Mai mult ca niciodata”. „In perspectiva lunilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 276. Uniunea Europeana mentine solidaritatea cu Ucraina si va intensifica actiunile pentru facilitarea reluarii alimentarii cu electricitate si caldura, a declarat aseara Ursula von der Leyen, dupa o convorbire cu Volodimir Zelensk

- Președintele Volodimir Zelenski a discutat duminica cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ajutorul macrofinanciar pentru Ucraina și sancțiunile impotriva Iranului, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…